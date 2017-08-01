В Ярославле начались проверки арбузов.
«На данный момент некачественной продукции выявлено
С этими предпринимателями заключены контракты, продавать бахчевые также можно
«Поступали арбузы
«Сегодня
Арсений Кондратьев, Анатолий Сахаров
В Ярославле начались проверки арбузов.
«На данный момент некачественной продукции выявлено
С этими предпринимателями заключены контракты, продавать бахчевые также можно
«Поступали арбузы
«Сегодня
Арсений Кондратьев, Анатолий Сахаров
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