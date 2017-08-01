В Ярославле начались проверки арбузов. Их проводит управление потребительского рынка. С началом сезона, бахчевые культуры везут с юга России, из стран ближнего и дальнего зарубежья в огромном количестве. Чтобы отслеживать и проверять качество всей продукции, мэрия организовала 24 официальные точки продажи арбузов — палатки, стилизованные под окрас этой ягоды. 2 раза в неделю образцы товара изымают на лабораторную экспертизу.

«На данный момент некачественной продукции выявлено не было. Но сезон начался достаточно поздно, еще рано говорить о каких-либо результатах. В настоящий момент предприниматели всячески контактируют и содействуют в том, чтобы продукция была качественной»,— сказал Василий Гомзин — главный специалист контрольной службы мэрии г. Ярославля.

С этими предпринимателями заключены контракты, продавать бахчевые также можно в магазинах и на рынках. Все остальные точки сбыта арбузов подлежат закрытию, отмечают в мэрии. Что касается проверки качества — в лаборатории ягоды исследуют на радиационный фон, содержание нитратов и пестицидов. С предпринимателями, торгующими некачественным товаром, договор расторгается.

«Поступали арбузы из Российской Федерации, из Дагестана, были из Казахстана арбузы, и Краснодарского края. И из всех партий арбузы проходили по нитратам, проходили по безопасности и качеству»,— отметила Валентина Тринина — ветврач лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.

«Сегодня мы проверили все точки, которые осуществляют торговлю. Сделали контрольную закупку — закупили арбузы и дыни. И по результатам анализов вся продукция соответствует нормам»,— сказал Алексей Торопов — заместитель мэра г. Ярославля по вопросам социально-экономического развития.

Арсений Кондратьев, Анатолий Сахаров