Сегодня в нашейстране — День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой. 1 августа1914 года Германия объявила войну Российской Империи. Так страна стала участником одного из самых кровопролитных противостояний 20 века.В результате Первой мировой прекратили существование четыре империи, в том числе Российская. Несмотря на огромные потери, России не былов числе победителей. Эта часть истории нашего государства была несколько забыта. Восстановлением исторической памяти занимается Фонд сенатора Анатолия Лисицына. Его участники ищут, поднимают и проводят захоронение останков Героев Первой мировой. Восстанавливают мемориалы Славы, в том числе и на территории других государств. В следующем году исполняется 100 летс момента окончания Первой мировой войны. Важно, чтобы эта дата не осталась незамеченной.
«Я продолжаю заниматься и в Сербии. Единственным сегодня — мне и моему Фонду разрешено работать в Западной Украине. Очень важно, чтобы наше молодое поколение поняло, что память о солдате будет всегда храниться. И вот сегодня эту историю необходимо вернуть. И то, что 1 августа стал федеральным Днем памяти о воинах, погибших в Первой мировой войне, это сигнал к тому, что наше государство возвращается к истокам того, что было когда-тозабыто»,— сказал Анатолий Лисицын — член Совета Федерации ФС РФ.
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