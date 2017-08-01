Сегодня в нашей стране — День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой. 1 августа 1914 года Германия объявила войну Российской Империи. Так страна стала участником одного из самых кровопролитных противостояний 20 века. В результате Первой мировой прекратили существование четыре империи, в том числе Российская. Несмотря на огромные потери, России не было в числе победителей. Эта часть истории нашего государства была несколько забыта. Восстановлением исторической памяти занимается Фонд сенатора Анатолия Лисицына. Его участники ищут, поднимают и проводят захоронение останков Героев Первой мировой. Восстанавливают мемориалы Славы, в том числе и на территории других государств. В следующем году исполняется 100 лет с момента окончания Первой мировой войны. Важно, чтобы эта дата не осталась незамеченной.

«Я продолжаю заниматься и в Сербии. Единственным сегодня — мне и моему Фонду разрешено работать в Западной Украине. Очень важно, чтобы наше молодое поколение поняло, что память о солдате будет всегда храниться. И вот сегодня эту историю необходимо вернуть. И то, что 1 августа стал федеральным Днем памяти о воинах, погибших в Первой мировой войне, это сигнал к тому, что наше государство возвращается к истокам того, что было когда-то забыто»,— сказал Анатолий Лисицын — член Совета Федерации ФС РФ.