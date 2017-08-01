Это кадры оперативного видео МВД России. Изъята очень крупная партия самых разных наркотических средств — в общей сложности более 8 кг. По данным правоохранителей, 22-летний мужчина и 19-летняя девушка распространяли наркотики путем закладок. Злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции установили, что злоумышленники сбывали наркотики посредством сети интернет. Они прятали так называемые закладки в лесной местности. А после получения денежных средств, называли покупателям место закладки. Во время проведения обыска сотрудниками полиции было изъято более 8 кг наркотических средств, общей стоимостью более 21 миллиона рублей»,— рассказала Ирина Волк — официальный представитель МВД России.