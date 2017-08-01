Это кадры оперативного видео МВД России. Изъята очень крупная партия самых разных наркотических
«Сотрудники полиции установили, что злоумышленники сбывали наркотики посредством сети интернет.
Это кадры оперативного видео МВД России. Изъята очень крупная партия самых разных наркотических
«Сотрудники полиции установили, что злоумышленники сбывали наркотики посредством сети интернет.
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