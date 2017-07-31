Самая красивая деревня страны может стать ещё и огуречной столицей России. В день села в Вятском дали старт новому проекту. Здесь по древним рецептам будут делать соленые огурцы. Главный подарок на день села — открытие цеха производства солёных огурцов, которыми раньше славилось Вятское. Продукт поставляли на императорский двор, экспортировали в Швецию и Швейцарию.

«Решили воссоздать или точнее повторить французский опыт и создаем некий вятский терруар. Именно та территория, которая обладает этими исключительными природными и историческими особенностями. Ведь вятский огурец невозможно повторить где-то на другой территории. У нас это пытались сделать»,— рассказал Олег Жаров — основатель историко-культурного комплекса «Вятское».

Вятский огурец можно отличить по характерному хрусту.

«Вятский огурец — это очень, какая-то такая оказалось вещь, очень вкусная. Очень ядреный, очень задорный. Ну я о нем, как о живом, в принципе. Очень вкусно на самом деле. И я думаю, что производство будет развиваться»,— поделилась Анна Жежела.

Проделана огромная краеведческая и научная работа. Производство новое, но рецептура та же, что и два века назад. Тот же сорт огурца — вятский «Белогубок» и местная родниковая вода. Чтобы добиться неповторимого вкуса, огурцы в дубовых бочках маринуются всю зиму в специальной яме.

«Цех, он как раз создан для того, чтобы вовлечь местное население в процессы кооперации и чтобы был постоянный заработок, росли доходы. Если растут доходы, село возрождается»,— отметил Олег Жаров — основатель Историко-культурного комплекса «Вятское».

В начале 20 столетия здесь производили более 7,5 тысяч тонн русского деликатеса. Объем производства экспериментального цеха 200 тонн. И это, говорят в Вятском, только начало.