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Понедельник, 31 Июль 2017 15:25

В Ярославле из-за долгов управляющей компании отключили лифт в 10-этажном доме

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В 10-и этажном доме на улице Калинина в Ярославле уже второй раз за этот месяц отключают лифт. Причина — долги управляющей компании перед организацией, обслуживающей оборудование. Больше всех от этого конфликта страдают пожилые люди, беременные женщины и мамы с маленькими детьми, для которых поднять коляски на верхние этажи весьма проблематично.

«Не знаю почему, мы платим. Я пенсию получаю, плачу — ни одной задержки. Почему мы должны страдать. Кто не платит, пусть разбираются»,— сказала Нина Перфильева — жительница дома.

Жители обратились в Народный контроль «Вестей» с просьбой разобраться, насколько законны отключения. Подробнее об этой ситуации мы расскажем в итоговом выпуске в 20.45.

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