В 10-и этажном доме на улице Калинина в Ярославле уже второй раз за этот месяц отключают лифт. Причина — долги управляющей компании перед организацией, обслуживающей оборудование. Больше всех от этого конфликта страдают пожилые люди, беременные женщины и мамыс маленькими детьми, для которых поднять коляски на верхние этажи весьма проблематично.
«Не знаю почему, мы платим.Я пенсию получаю, плачу —ни одной задержки. Почему мы должны страдать. Кто не платит, пусть разбираются»,— сказала Нина Перфильева —жительница дома.
Жители обратились в Народный контроль «Вестей» с просьбой разобраться, насколько законны отключения. Подробнее об этой ситуации мы расскажемв итоговом выпуске в 20.45.
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