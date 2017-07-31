В 10-и этажном доме на улице Калинина в Ярославле уже второй раз за этот месяц отключают лифт. Причина — долги управляющей компании перед организацией, обслуживающей оборудование. Больше всех от этого конфликта страдают пожилые люди, беременные женщины и мамы с маленькими детьми, для которых поднять коляски на верхние этажи весьма проблематично.

«Не знаю почему, мы платим. Я пенсию получаю, плачу — ни одной задержки. Почему мы должны страдать. Кто не платит, пусть разбираются»,— сказала Нина Перфильева — жительница дома.