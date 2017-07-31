Специалисты не исключают, что «Лексус» подожгли. ЧП случилосьв ночьна воскресеньев одномиз дворовна проспекте Машиностроителей. По сообщению областного МЧС, при пожаре, который удалось потушить за 10 минут, никто не пострадал. Огонь не успел перекинуться на соседние авто, но «Лексусу» причинен большой ущерб.
Еще один пожар разгорелся в деревне Починок Рыбинского района. В одиннадцатом часу вечера в воскресенье там загорелось административное здание, которое тушили два пожарных расчета в течение5 часов.В результате пожара выгорело 300 квадратных метров кровли. Пострадавших, по сообщению пресс-службы ведомства, нет.
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