Уличный спорт пришел
Этого момента здесь ждали
«С установкой этого комплекса двор просто оживился. Услышаны были детские голоса. Раньше было очень тихо, потому что нечем было детям
Теперь есть. Здесь турники разных видов, брусья, шведские стенки.
«Рассчитано, чтобы здесь делать упражнения, которые называются силовой гимнастикой.
Такие спортплощадки появляются по всей области
«Спортплощадки по линии госкорпорации «Ростех», порядка
Где устанавливать площадки, выбирали сами жители.
«Они подсыпают, выравнивают, планируют. Основной лозунг этой
Мария Андрианова, Александр Кужель