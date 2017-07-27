Уличный спорт пришел в Рыбинск. Первая площадка для воркаута открыта. Кто сделал решительный шаг к спорту высоких достижений, выяснила наша съемочная группа.

— Площадка-воркаут на дворовой территории Фурманова № 9 объявляется открытой.

Этого момента здесь ждали 5 лет. Первая спортплощадка на несколько многоэтажек. Открытие отметили массовым подтягиванием на перекладине.

«С установкой этого комплекса двор просто оживился. Услышаны были детские голоса. Раньше было очень тихо, потому что нечем было детям заняться»,— поделилась Галина Крылова — жительница дома № 9 по ул. Фурманова.

Теперь есть. Здесь турники разных видов, брусья, шведские стенки. И специальное покрытие.

«Рассчитано, чтобы здесь делать упражнения, которые называются силовой гимнастикой. Для любого человека, для любого возраста, уровня развития»,— рассказал Александр Воронин — мастер спорта по греко-римской борьбе.

Такие спортплощадки появляются по всей области в рамках губернаторской инициативы «Мы выбираем спорт». К развитию движения воркаута привлекли и бизнес.

«Спортплощадки по линии госкорпорации «Ростех», порядка 76 площадок-воркаутов. Главное, чтобы дети занимались, и взрослые рядом тоже были»,— заметил Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

Где устанавливать площадки, выбирали сами жители. За месяц проголосовали 135 тысяч человек. Каждый шестой — житель Рыбинска. Люди не просто ждут площадок, они готовы помогать личным трудом по благоустройству территории.

«Они подсыпают, выравнивают, планируют. Основной лозунг этой акции — соучастие в формировании своего двора. Если у нас эта инициатива продолжится, то мы много сможем достичь»,— рассказал Денис Добряков — глава городского округа г. Рыбинск. Всего этим летом в Рыбинске появится 10 площадок для воркаута. Их установка завершится к середине августа.

Мария Андрианова, Александр Кужель