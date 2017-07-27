ЧП в Ярославле. В Петропавловском пруду утонул 9-летний мальчик. По информации УМВД, в районе трех часов дня двое школьников, купаясь в водоеме, начали тонуть. Их заметила женщина, которая проходила мимо. Она незамедлительно бросилась в воду, но смогла вытащить лишь одного подростка 2006 года рождения.

На месте работали спасатели, криминалисты и следователи. И как стало известно, тело ребенка обнаружено. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Наша съемочная группа работает на месте трагедии. Все подробности в итоговом выпуске «Вестей».