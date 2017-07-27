В Краснодаре черно-синиес минимальным счетом уступили «Кубани». Единственный мяч в этой встрече забил бывший игрок ярославцев Никита Моляров. Теперь, после четырех туров, «Шинник» обосновался на седьмой строчке таблицы ФНЛ. Ближайший матч уже в воскресение.В гостив Караваево пожалует «Луч-Энергия»из Владивостока.
«Ребята четко держали дисциплину. И в одном моменте, за счет одного из тактических приемов, мы просто нарушили тактическую дисциплину, чуть не доработалии были наказаны за это.В этом весь футбол»,— сказал Александр Побегалов — главный тренер ФК «Шинник».
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