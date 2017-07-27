60лет баннер

Актуальные темы

Четверг, 27 Июль 2017 14:48

«Шинник» с минимальным счетом уступил «Кубани»

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

В Краснодаре черно-синие с минимальным счетом уступили «Кубани». Единственный мяч в этой встрече забил бывший игрок ярославцев Никита Моляров. Теперь, после четырех туров, «Шинник» обосновался на седьмой строчке таблицы ФНЛ. Ближайший матч уже в воскресение. В гости в Караваево пожалует «Луч-Энергия» из Владивостока.

«Ребята четко держали дисциплину. И в одном моменте, за счет одного из тактических приемов, мы просто нарушили тактическую дисциплину, чуть не доработали и были наказаны за это. В этом весь футбол»,— сказал Александр Побегалов — главный тренер ФК «Шинник».

Автор — Захар Акопов

Прочитано 37 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
ремонт улицы космонавтов города Ярославль
2
0
0
Дороги Ярославской области
22
0
0
Потоп в квартире во время дождя.
27
1
0
Спасение бабушки с балкона
36
1
0
Все новости

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

Телефоны

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан