В Краснодаре черно-синие с минимальным счетом уступили «Кубани». Единственный мяч в этой встрече забил бывший игрок ярославцев Никита Моляров. Теперь, после четырех туров, «Шинник» обосновался на седьмой строчке таблицы ФНЛ. Ближайший матч уже в воскресение. В гости в Караваево пожалует «Луч-Энергия» из Владивостока.

«Ребята четко держали дисциплину. И в одном моменте, за счет одного из тактических приемов, мы просто нарушили тактическую дисциплину, чуть не доработали и были наказаны за это. В этом весь футбол»,— сказал Александр Побегалов — главный тренер ФК «Шинник».