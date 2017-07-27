Ярославский «Локомотив» с победы начал выступление на Кубке Минска. В первом матче «железнодорожники» убедительно переиграли рижское «Динамо».

Главным героем встречи стал Денис Мосалёв. Сначала нападающий ассистировал своему тезке Алексееву. Затем сам отличился при игре в большинстве. Одну шайбу латыши отыграть смогли. Однако Егор Коршков, забив в пустые ворота, установил окончательный счёт. 3:1 — уже сегодня вечером «Локомотив» скрестит клюшки с ханты-мансийской «Югрой».

«Контролировала команда игру. За исключением, забивать, конечно, надо было больше. Но третий период мы немного смазали. Отдали преимущество сопернику. Есть что проанализировать, на что посмотреть, что исправить. Но результатом довольны. Самое главное, что выиграли. Всё равно это на первом месте»,— отметил Алексей Кудашов — главный тренер ХК «Локомотив».