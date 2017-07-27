Ярославский «Локомотив»
Главным героем встречи стал Денис Мосалёв. Сначала нападающий ассистировал своему тезке Алексееву. Затем сам отличился при игре
«Контролировала команда игру.
Ярославский «Локомотив»
Главным героем встречи стал Денис Мосалёв. Сначала нападающий ассистировал своему тезке Алексееву. Затем сам отличился при игре
«Контролировала команда игру.
Архив с апреля 2014 года Расширенный поиск
Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)