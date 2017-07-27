Уникальный историко-краеведческий областной журнал «Углече Поле» представил свой юбилейный
«Мы долго обсуждали, каким
Презентация выпуска прошла
«Мы, как правило, всегда
Арсений Кондратьев, Алексей Соловьев
Уникальный историко-краеведческий областной журнал «Углече Поле» представил свой юбилейный
«Мы долго обсуждали, каким
Презентация выпуска прошла
«Мы, как правило, всегда
Арсений Кондратьев, Алексей Соловьев
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