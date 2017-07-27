Уникальный историко-краеведческий областной журнал «Углече Поле» представил свой юбилейный 30 выпуск. Он посвящен 50-летию Золотого кольца России. Повествования об этносе нашей земли, культуре старорусских поселений, рассуждения на тему волжской ментальности — то, что давно полюбилось читателям журнала. Украшены статьи фотоматериалами из фондов музеев. Издание выходит с 2006 года, и даже было отмечено грантом Президента России в области культуры. А поддержку в подготовке и издании последнего номера оказал глава региона — Дмитрий Миронов.

«Мы долго обсуждали, каким он должен быть, но основную творческую работу взял на себя редакционный коллектив Алексей Суслова, поэтому я хотел бы, прежде всего, поздравить вас, ваш творческий коллектив с этим замечательным событием. Я думаю, что и иностранные туристы получат всю необходимую информацию, для того, чтобы все чаще и чаще приезжать в Ярославию»,— сказал Дмитрий Миронов — врио губернатора ЯО.

Презентация выпуска прошла в Ярославском художественном музее. И печатным изданием на этот раз редакция не ограничилась. Для юбилейного тиража подготовили фильм о нашем крае, снятый с высоты птичьего полета под названием «Ярославское Десятиградье».

«Мы, как правило, всегда что-то придумываем. Когда-то было, что к журналу был приложен музыкальный диск с духовной музыкой, а теперь мы просто купили квадрокоптер, причем купили его для большого фильма про князя Андрея Большого. В процессе, когда начали пробовать, сами поразились, как наш Углич смотрится с неба. И решили — почему бы не показать все эти 10 городов»,— рассказал Алексей Суслов — главный редактор журнала «Углече Поле».

Арсений Кондратьев, Алексей Соловьев