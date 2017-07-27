Розыск на воде. Настоящую поисковую операцию провели судебные приставы. Искали нефтеналивной танкер. По решению суда 130-метровое судно необходимо было арестовать. По GPS удалось определить, что оно находится на Волгев районе Тормозного шоссе. Но оказалось, что танкеры, а их в этом месте было несколько, стоят не у причала, а на рейде,и добратьсядо них можно только по реке. Пришлось обратиться за помощьюв инспекцию по маломерным судам. ГИМС выделила два катера. В результате приставы нашли нужное им судно, поднялись на борти составили акт ареста.
«Дело в том, что мужчина взял крупную денежную сумму в долг и в залог оставил два нефтеналивных судна. Стоимость определена судом и составляет60 миллионов рублей каждое. Судебные приставы вместе с сотрудниками МЧС выехали на суднои производят арест. Нефтеналивное судно в дальнейшем будет передано взыскателю в счет погашения задолженности»,— рассказала Екатерина Пиунова — помощник руководителя УФССП по ЯО.
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