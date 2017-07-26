В народный контроль «Вестей» обратилась ярославская семья с просьбой рассказать об их проблеме. Домой к пенсионерам пожаловали продавцы специальных фильтров для воды. Нежданные гости убедили доверчивых людей в необходимости покупки. Почему пенсионеры оказались не рады такому приобретению, расскажет Захар Акопов.

Давление повышенное, но уже не критичное. Третий день инвалид II группы Геннадий Ельманов вместе со своей супругой принимают успокоительные. 78-летний ветеран труда клюнул на удочку нежданных продавцов.

«Вы, как пенсионерам, если сейчас заплатите, с вас 53400. Мы не соглашались. У нас и денег нет. Бабуля говорит: «Отложены на смерть, да на операцию». Она на ум намотала, что деньги есть на смерть, клянчила-клянчила»,— поделился Геннадий Ельманов – пенсионер.

Уже когда продавец начала оформлять покупку, пенсионеры позвонили старшей дочери.

«Я говорю: «Нам не надо». Она говорит: «А вас никто и не спрашивает. Это уже все решено, то есть все будет установлено, и с квитанции будут высчитывать по 1800 рублей каждый месяц». Я говорю: «Мы не будем платить». А она: «Значит, у вас будет копиться долг». Я говорю: «Пусть копится, нам не надо». Она говорит: «Ну, хорошо. Всё, спасибо». Я никак не могла подумать, что с них уже деньги берут»,— рассказала Татьяна Мартыновская-Смирнова — дочь.

Вторая дочь вернулась домой во время установки «золотых» фильтров. Но деньги ей возвращать никто не собирался.

«Дерзко себя ведут. Я начала говорить, верните деньги, заберите оборудование. Они сказали: «Нет, пожалуйста, всё через суд»,— поделилась Елена Верещагина – дочь.

Чтобы узнать реальную стоимость фильтра, достаточно войти в интернет и сделать необходимый запрос. По результатам станет ясно, что средняя стоимость этого устройства не превышает 3,5 тысяч рублей. Увы, но в наше время большинство пенсионеров не умеют пользоваться интернетом и не могут проверить эту информацию на месте. В итоге за помощью жители обратились к правоохранителям.

«По данному факту участковыми уполномоченными полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— рассказала Анна Назимова — старший инспектор по особым поручениям ОИОС УМВД.

Увидеть свои деньги пенсионеры уже и не надеются. Как говорят люди, теперь главное, чтобы другие не отдали свои сбережения.

Захар Акопов, Алексей Карашев