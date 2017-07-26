В народный контроль «Вестей» обратилась ярославская семья
Давление повышенное,
«Вы, как пенсионерам, если сейчас заплатите,
Уже когда продавец начала оформлять покупку, пенсионеры позвонили старшей дочери.
«Я говорю: «Нам
Вторая дочь вернулась домой
«Дерзко себя ведут.
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«По данному факту участковыми уполномоченными полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства
Увидеть свои деньги пенсионеры уже и
Захар Акопов, Алексей Карашев