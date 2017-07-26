Экстренное сообщение от МЧС. 26 июля с 18 часов и до 18 часов 27 июля по Ярославской области ожидается сильный дождь, в отдельных районах гроза, с порывистым ветром до 15 — 17 метров в секунду. Спасатели предупреждают о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, затруднением в работе транспорта и возможными обрывами линий электропередач. Во время грозы сотрудники МЧС рекомендуют остаться дома и закрыть окна.

Арсений Кондратьев