Экстренное сообщение от МЧС.26 июля с 18 часов и до 18 часов27 июля по Ярославской области ожидается сильный дождь, в отдельных районах гроза, с порывистым ветром до 15 —17 метровв секунду. Спасатели предупреждают о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, затруднением в работе транспорта и возможными обрывами линий электропередач. Во время грозы сотрудники МЧС рекомендуют остаться дома и закрыть окна.
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