Первый русский готовится
Фрагмент постановки
— Просыпаюсь ночью
Вместо цветов
«Случайный набор разных высказываний.
Площади, дворы, подвалы.
По признанию самого режиссера, он
«Неявные
«В этом фестивале
Оно
Андрей Детцель, Анатолий Сахаров
Первый русский готовится
Фрагмент постановки
— Просыпаюсь ночью
Вместо цветов
«Случайный набор разных высказываний.
Площади, дворы, подвалы.
По признанию самого режиссера, он
«Неявные
«В этом фестивале
Оно
Андрей Детцель, Анатолий Сахаров
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