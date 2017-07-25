Первый русский готовится к Международному фестивалю. В программе — лучшие постановки России и не только. Выступать артисты в этом году будут и на подмостках Волковского, и на площадках всего городского пространства. Какой постановке будет тесно в театральном зале, выясняли «Вести».

Фрагмент постановки на улице.

— Просыпаюсь ночью от сушняка. Думаю, что не так. Смотрю, над головой небо и звёзды. Ну, то есть крыши над головой нет совсем.

Вместо цветов и аплодисментов — предложение отвезти в больницу. Предлагают те, кто не понял, что стал зрителем. Классической постановку назвать сложно. Ни сцены, ни декораций. Авторов несколько десятков.

«Случайный набор разных высказываний. Они там совершенно разные — от Эдуарда Асадова до Канта. Они в сознании зрителя складываются в логичную картину, хотя никакой логики нет. Масштаб действия какой может быть? За два часа вряд ли мы уйдем больше, чем на семь километров»,— рассказал Всеволод Лисовский — режиссер.

Площади, дворы, подвалы. Куда их занесет, актеры не представляют. «Амплитуда безумного таракана»,— говорит о маршруте руководитель проекта.

По признанию самого режиссера, он не любит работать с драматургами. Все герои в его пьесах главные, а актеры способны работать в любых локациях: забравшись на памятник, вскарабкавшись на дерево, да хоть на этой лавочке, в сопровождении статиста. Игра без физических перевоплощений и декораций. Основной прием — спонтанный монтаж. Метод — убрать из привычного понятия театра все стандартные элементы и посмотреть, что получится.

«Неявные воздействия» — постановка театра экспериментального. Ярославский зритель увидит ее впервые. В рамках Международного Волковского фестиваля. На родине Первого русского профессионального театра он принимает гостей уже в 18 раз в сентябре.

«В этом фестивале мы делаем упор именно на качественный театральный продукт, который будет интересен. И разнообразие фестивальной программы будет интересно для совершенно разной публики. И каждый найдет в этом что-то свое, безусловно»,— отметила Татьяна Цветкова — исполнительный директор Международного Волковского фестиваля.

Оно и понятно, соотношение классики и нестандартных театральных решений в этом году 50 на 50. Больше десяти выступлений лучших театров страны. Иностранные коллективы на сцене Волковского представят Болгария и Сербия.

Андрей Детцель, Анатолий Сахаров