Сформирована команда и у другого кандидата в губернаторы Ярославской области. Предвыборную программу Михаила Парамонова ярославцам представили его однопартийцы. Среди основных положений документа — ряд экономических статей.

«Программа наша самая главная, чтобы простой человек нормально жил. Это национализация природных ресурсов, основных отраслей экономики, прогрессивная шкала налогообложения: богатые платят больше, бедные платят меньше. Наша самая главная позиция и кандидата в губернаторы, чтобы были услышаны те законопроекты, которые на сегодняшний день внесены компартией, чтобы эти законопроекты были реализованы»,— сказал Александр Воробьев — первый секретарь Ярославского областного комитета КПРФ.

А кандидат от либерал-демократов сейчас разрабатывает график проведения встреч с жителями региона. Обещает, они состоятся во всех районах области. В центре внимания — повышение уровня жизни ярославцев. Конкретные механизмы — в предвыборной программе.

Медицина, рост уровня оплаты труда и снижение тарифов ЖКХ. Такие приоритеты обозначил в предвыборной программе Сергей Балабаев. Кандидат от партии «ПАРНАС» сейчас в Ростове с рабочим визитом. В планах — Рыбинск и Переславль.

«Встречаюсь на предприятиях с руководителями, встречаюсь с работниками предприятий. Рассказываю им о своей программе, о своих предложениях. Главная задача губернатора — лоббировать интересы производств, которые находятся здесь на уровне Федерации и на мировом уровне»,— отметил Сергей Балабаев — кандидат на должность губернатора Ярославской области.

Пятый кандидат на должность губернатора области на предстоящих выборах — Кирилл Панько. Он представляет коммунистическую партию «Коммунисты России». Его штаб также приступил к подготовке предвыборной кампании.

Мария Андрианова, Захар Акопов