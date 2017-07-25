На последней, перед каникулами, сессии депутаты Государственной Думы приняли законопроекты, касающиеся должников. Окончательно утвержден документ, который упрощает снятие запрета на выезд за границу. В первом чтении принят и другой закон, направленный на работу со злостными должниками по алиментам.

Этому же вопросу была посвящена и встреча в службе судебных приставов по Ярославской области. Актуальные вопросы за круглым столом обсудили матери, которые уже несколько лет добиваются алиментов, руководитель судебных приставов Александр Юдин, а также депутат Госдумы Александр Грибов. Тысячи должников по всей области, сотни из которых скрываются — серьезная проблема для приставов, и не всегда хватает рычагов воздействия. Новый законопроект призван расширить полномочия представителей закона.

«Подготовлены поправки для того, чтобы можно было к злостным неплательщикам применять административное доставление, их задерживать, чтобы они действительно никуда не смогли уйти. Сейчас приставы вынуждены обращаться к полицию. У полиции куча своих обязанностей. В результате хочется и нужно сделать дело, а вот бюрократия выстроена так, что сделать это сложно»,— сказал Александр Грибов — депутат Государственной Думы РФ.

Поправки в закон сейчас готовят ко второму чтению. На встрече в службе судебных приставов женщины, для которых вопрос алиментов жизненно важен, также высказали свою точку зрения.

«Розыск в интернет-ресурсах, потому что некоторые должники имеют все возможности скрывать свои доходы очень тщательно, и найти такие доходы может только узкий специалист. И таких специалистов должно быть больше»,— сказала Татьяна Титова.