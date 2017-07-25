На последней, перед каникулами, сессии депутаты Государственной Думы приняли законопроекты, касающиеся должников. Окончательно утвержден документ, который упрощает снятие запрета
«Подготовлены поправки для того, чтобы можно было
Поправки
«Розыск
На последней, перед каникулами, сессии депутаты Государственной Думы приняли законопроекты, касающиеся должников. Окончательно утвержден документ, который упрощает снятие запрета
«Подготовлены поправки для того, чтобы можно было
Поправки
«Розыск
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