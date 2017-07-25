Сегодня Дзержинский районный суд решал — нарушила фирма, на территории которой 9 июня произошел крупный пожар, закон об охране атмосферного воздуха или нет. В ходе прокурорской проверки было установлено, что организация занимается утилизацией и обезвреживанием отходов, а срок действия разрешения на выброс загрязняющих веществ у нее истек. Что решил суд, знает Зоя Рыжкова.

Пожар на 1-м Промышленном проезде 9 июня несколько часов тушили более сотни человек. Сначала на территории фирмы, которая занимается утилизацией и обезвреживанием опасных отходов, загорелись ёмкости с горюче-смазочными материалами. Потом огонь перекинулся на автомобили, здания и, в итоге, распространился на площадь около 2000 квадратных метров. Людей из близлежащих организаций пришлось эвакуировать, и даже, на время перекрыть дорогу. К счастью, обошлось без жертв. Прокуратура провела проверку и выявила нарушения правил пожарной безопасности.

«Было установлено, что на территории отсутствует наружное водоснабжение, а также допускается хранение транспортных средств. Директору организации назначено наказание 6000 рублей, на юридическое лицо наложен штраф 80000 рублей»,— рассказала Елена Никольская — старший помощник прокурора Дзержинского района.

А вопрос о нарушении закона «Об охране атмосферного воздуха» рассмотрели в Дзержинском районном суде. Как установили сотрудники прокуратуры, срок действия разрешения на выброс загрязняющих веществ у собственников территории, где произошел пожар, истек в 2016 году. Представители организации с обвинением не согласны и сообщили, что начали оформлять разрешение за год. Сделать его вовремя не успели из-за того, что вносили изменения и устраняли замечания контролирующих органов.

«Появились новые арендаторы, которые вносили свой вклад в загрязнение окружающей среды, мы должны были это учитывать, проект вернули на доработку. Оно было с 2015 года в процессе разработки и мы в отсутствие этого разрешения по постановлению Правительства платили за воздух не как обычно, а в 25-кратном размере за эти выбросы»,— отметила Ирина Бычкова – эколог.

Суд посчитал, что закон фирма всё-таки нарушила, и назначил наказание — штраф 180000 рублей. В силу постановление ещё не вступило.

Зоя Рыжкова, Михаил Колобов