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Вторник, 25 Июль 2017 12:18

Ярославские акробатки завоевали высшую награду Всемирных игр в Польше

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Две спортсменки из Ярославля — Дарья Гурьева и Дарья Калинина завоевали высшую награду Всемирных игр в Польше. Девушки оказались сильнейшими в мире среди женских пар в спортивной акробатике.

В активе двух Даш уже победы на Кубке и Чемпионате России, Чемпионатах мира и Европы. Сейчас воспитанницы СДЮСШОР имени Беляйкова находятся во Вроцлаве, где проходят игры. В общекомандном зачёте сборная России лидирует. Теперь с медалями ярославн, у нашей страны 24 «золота», 8 серебряных и 8 бронзовых наград.

Автор — Арсений Кондратьев

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