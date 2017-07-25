Две спортсменки из Ярославля — Дарья Гурьева и Дарья Калинина завоевали высшую награду Всемирных игр в Польше. Девушки оказались сильнейшими в мире среди женских пар в спортивной акробатике.

В активе двух Даш уже победы на Кубке и Чемпионате России, Чемпионатах мира и Европы. Сейчас воспитанницы СДЮСШОР имени Беляйкова находятся во Вроцлаве, где проходят игры. В общекомандном зачёте сборная России лидирует. Теперь с медалями ярославн, у нашей страны 24 «золота», 8 серебряных и 8 бронзовых наград.