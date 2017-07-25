Более 600 тысяч рублей обманным путем получила жительница Рыбинска в Пенсионном фонде.

Как сообщается на сайте областной прокуратуры, с помощью своего знакомого, который работает в филиале главного бюро медико-социальной экспертизы, женщина оформила справку об инвалидности. Поддельный документ она предоставила в Пенсионный фонд. И в течение нескольких лет незаконно получала социальные выплаты. В отношении нее заведено уголовное дело.