Более 600 тысяч рублей обманным путем получила жительница Рыбинска в Пенсионном фонде.
Как сообщается на сайте областной прокуратуры, с помощью своего знакомого, который работает в филиале главного бюро медико-социальной экспертизы, женщина оформила справку об инвалидности. Поддельный документ она предоставила в Пенсионный фонд. И в течение нескольких лет незаконно получала социальные выплаты. В отношении нее заведено уголовное дело.
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