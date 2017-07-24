Налоговые льготы, новые рабочие места и повышение уровня жизни населения. По поручению главы региона Дмитрия Миронова в области создают территории опережающего социально-экономического развития. Тутаев в этом статусе уже одобрила комиссия Минэкономразвития. На очереди Ростов и Гаврилов-Ям. Какие перспективы открываются перед моногородами на примере Гаврилов-Яма, выяснял Андрей Детцель.

Бутыльки и баночки. Похожие на станки приборы и металлические бруски с делениями. Все это необходимо для изготовления лабораторных образцов обычной краски.

— Следующий этап — мы помещаем его в такую банку, где он вызревает.

После этого наносим, определяем внешний вид, блеск. А лучшие потом оказываются на конвейере. Это предприятие в Гаврилов-Яме существует с 2001 года. А в кризис появились проблемы с банковскими кредитами.

«Текущая наша ставка привлечения денежных средств где-то около 15 годовых плюс дефляция в 5%. 20 годовых производственное предприятие, к сожалению, отрабатывать не может. Мы 2/3 своей прибыли до уплаты налогов и процентов отдаем в банки»,— отметил Михаил Чернов — генеральный директор предприятия.

Меры поддержки таким предприятиям оказывают областные власти. В частности, в получении более дешевых займов. Ведется работа и по привлечению дополнительных заказов. Предприятие обеспечивает работой почти 300 человек. И в развитии производств заинтересованы, прежде всего, местные жители.

«Есть фабрика фабричная, есть пробка и завод «Агат». Очень нужны. Если, например, закроются все предприятия, то нам просто идти некуда»,— поделилась Анна Крапивина — местная жительница.

Между тем, Гаврилов-Ям в списке областных моногородов — территорий опережающего социально-экономического развития.

«Это возможность привлечения инвесторов. Это возможность дать дополнительные меры поддержки и льготы для инвесторов для того, чтобы они смогли на этапе стартапа развития бизнеса получить возможность его успешно развивать более опережающими темпами»,— отметила Галина Пенягина — исполняющая обязанности директора Департамента инвестиций и промышленности Ярославской области.

Территории опережающего развития — это промышленный рост, создание новых рабочих мест. Все это — ключевые направления стратегии развития региона «10 точек роста».

Цитата Дмитрия Юрьевича Миронова: «Предприниматели, получившие статус резидентов территории опережающего социально-экономического развития, получают возможность успешно реализовывать инвестиционные проекты в условиях существующих налоговых льгот. А это, безусловно, положительно сказывается на инвестиционной привлекательности региона».

Особый налоговый режим предполагает льготы по налогу на прибыль, имущество, землю. При этом по отдельным видам обложения он может длиться до 10 лет. А это существенно снижает нагрузку на предпринимателей.

Андрей Детцель, Михаил Колобов