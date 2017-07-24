Налоговые льготы, новые рабочие места
Бутыльки
— Следующий
После этого наносим, определяем внешний вид, блеск.
«Текущая наша ставка привлечения денежных средств
Меры поддержки таким предприятиям оказывают областные власти.
«Есть фабрика фабричная, есть пробка
Между тем,
«Это возможность привлечения инвесторов.
Территории опережающего
Цитата Дмитрия Юрьевича Миронова: «Предприниматели, получившие статус резидентов территории опережающего социально-экономического развития, получают возможность успешно реализовывать инвестиционные проекты
Особый налоговый режим предполагает льготы по налогу
Андрей Детцель, Михаил Колобов