Три победы в четырех матчах одержала ярославская бейсбольная команда «Мудрецы» на втором этапе Чемпионата России. Соревнования проходили в эти выходные в областном центре. Состязались с командамииз Москвыи Санкт-Петербурга.В северной столице на первом этапе Чемпионата, наши спортсмены уже отвоевали две победы у хозяев поля. И это при том, что ярославскую команду сформировали лишь в марте этого года. В перспективе, сильнейшие коллективы Северо-Западного и Приволжского дивизионов встретятся в матчеза выходв группу «А».
«Раз от раза, когда ты говоришь людям, которые спрашивают, чем ты в жизни занимаешься, когда ты говоришь, что занимаешься бейсболом, для них это удивительно, потому что не все знают о бейсболев Ярославле.В принципе,мы стараемся это исправлять всячески, потому что бейсбол очень похож на нашу русскую народную лапту. И российским людям это интересно. Планируем открывать еще одну спортивную юношескую школу в Ярославле, где будут заниматься юные спортсмены»,— сказал Сергей Журавлев — председатель Ярославского регионального отделения Федерации бейсбола России.
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