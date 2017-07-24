НПЗ имени Менделеева в поселке Константиновский Тутаевского района готовится к запуску производства. Сейчас здесь идут подготовительные работы. Напомним, деятельность завода была остановлена в 2015 году. Задолженность по заработной плате в то время составляла более 31 миллиона рублей. Предприятие было признано банкротом. Ситуация осложнялась еще и тем, что на территории НПЗ имени Менделеева находятся кислогудронные пруды. И для экологической безопасности здесь все время должны работать очистные сооружения. Чтобы они не останавливались, в районе был введен режим чрезвычайной ситуации.

По поручению главы региона Дмитрия Миронова были приняты меры для того, чтобы восстановить работу предприятия. Задолженность перед сотрудниками полностью погашена. 8 августа планируется запуск производства.

«Заводом мы начали заниматься с февраля этого года. Отремонтирован основной цех № 1, который перерабатывает нефть с выпуском трех видов продукции. В пути уже находится сырье 31–1, должны получить сырье»,— сказал Олег Краснонос — директор ЯНПЗ им. Менделеева.

Зоя Рыжкова, Алексей Соловьев