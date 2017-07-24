НПЗ имени Менделеева
По поручению главы региона Дмитрия Миронова были приняты меры для того, чтобы восстановить работу предприятия. Задолженность перед сотрудниками полностью погашена.
«Заводом
Зоя Рыжкова, Алексей Соловьев
НПЗ имени Менделеева
По поручению главы региона Дмитрия Миронова были приняты меры для того, чтобы восстановить работу предприятия. Задолженность перед сотрудниками полностью погашена.
«Заводом
Зоя Рыжкова, Алексей Соловьев
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