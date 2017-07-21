В Ярославле обсудили технические изменения в области проектирования зданий. На конференции собрались застройщики, производители материалов, а также сотрудники научно-исследовательских институтов.

С помощью мини-крана всего за несколько часов из силикатного блока получается ровная стена. На конференции не только рассказали, но и наглядно показали возможности современных строительных материалов. Прежде всего, они экологичны и прочны. На Ярославском заводе «Эко», к примеру, силикатные пазогребневые блоки изготавливаются на немецком оборудовании.

«Этой технологией начали заниматься еще в 13 году. Купили оборудование, смонтировали. Потом проводили испытания в Белоруссии. 93% песка, 7% извести, температурная обработка и прочее. Очень низкий уровень содержания тяжелых металлов. Плюс утепление и различные виды фасадов»,— рассказал Владимир Галагаев — председатель Совета директоров завода строительных материалов «Эко».

Несущие стены получаются всего 25 сантиметров шириной, при этом сохраняют прочность и звукоизоляцию. На конференции обсудили и последние изменения в техническом регулировании. Для проектирования стен из этих блоков Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций имени Кучеренко разработал подробное методическое пособие.

«Это перечень готовых решений для проектировщиков. Таким образом, в руках проектировщиков, у конечных линейных инженерных работников получился простой инструмент, позволяющий применять передовую продукцию силикатной промышленности и строительства»,— отметил Глеб Гринфельд — руководитель подкомитета «Стеновые, перегородочные и облицовочные материалы» ТК 144 ФАУ ФЦС.

Сегодня силикатные блоки применяются в жилищном индивидуальном, средне и многоэтажном строительстве. Из них возводят особо прочные несущие стены.