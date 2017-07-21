В Ярославле обсудили технические изменения
С помощью
«Этой технологией начали заниматься еще в
Несущие стены получаются всего
«Это перечень готовых решений для проектировщиков. Таким образом,
Сегодня силикатные блоки применяются
В Ярославле обсудили технические изменения
С помощью
«Этой технологией начали заниматься еще в
Несущие стены получаются всего
«Это перечень готовых решений для проектировщиков. Таким образом,
Сегодня силикатные блоки применяются
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