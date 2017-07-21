Наш Макарыч — так говорят об известном земляке — актере Алексее Смирнове жители Данилова. Идея увековечить его память появилась давно, но воплотится в жизнь только в следующем году. Фундамент памятника будет заложен в день открытия Фестиваля техники путешественников «ТехноTravel», который стартует 28 июля в «Левцово».

Сейчас над созданием памятника трудится известный ярославский скульптор Елена Пасхина. И для нее это работа особая. Ее родители, как и актер Алексей Смирнов, прошли Великую Отечественную войну. Воспоминания о рассказах родителей в скульпторе живы до сих пор. Тем более, что Алексей Смирнов предстанет в образе механика из культового фильм «В бой идут одни старики». У ног будет лежать пулеметная лента — Алексей Макарович служил пулеметчиком во время Великой Отечественной. Высота памятника составит около двух метров.

Сейчас Елена Пасхина создает его точную копию один к пяти. Потом по этому эскизу будет создан сам монумент. Его установят 9 мая следующего года.

«Прежде всего, он был там, как Ангел-хранитель. Посмотрев этот фильм, я так решила, потому что он за каждого переживал — и за новичка, и за старика. Хочется, чтобы он был таким же Ангелом-хранителем и в нашей жизни. Тогда, когда он уже будет в бронзе. И чтобы он положительную ауру всегда нес»,— сказала Елена Пасхина – скульптор.

Никита Мордовин, Алексей Соловьев