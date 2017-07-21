Наш
Сейчас над созданием памятника трудится известный ярославский скульптор Елена Пасхина.
Сейчас Елена Пасхина создает его точную копию один
«Прежде всего,
Никита Мордовин, Алексей Соловьев
Наш
Сейчас над созданием памятника трудится известный ярославский скульптор Елена Пасхина.
Сейчас Елена Пасхина создает его точную копию один
«Прежде всего,
Никита Мордовин, Алексей Соловьев
Архив с апреля 2014 года Расширенный поиск
Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)