23 июня «Локомотив» проведет свой первый контрольный матч. Соперник — череповецкая «Северсталь». Матч незапланированный и пройдет в непривычном формате: команды сыграют двумя составами по два периода. Для своих болельщиков «Локомотив» организует прямую трансляцию поединка в интернете. Кроме того, ярославцы на лед выйдут в обновленной предсезонной форме. Кто разработал дизайн экипировки — расскажет Денис Муравьев.

Больше эта квартира напоминает маленькую галерею на окраине европейского города. Дизайн интерьера разработал сам хозяин — Михаил Антипин.

«Эти таблички у меня давно. Все началось с «Челси», жена моя болеет за них. Ну, и пару табличек я заказал через интернет»,— рассказал Михаил Антипин.

— Ты сам играешь в хоккей? Эта клюшка — подарок, как я понимаю от Михаила Пашнина?

— Да, это подарок. Мы общаемся с Михаилом. Моя предыдущая клюшка сломалась, он вызвался и подарил мне клюшку.

Михаил Антипин совместил два своих увлечения и стал спортивным дизайнером. Он разработал фирменный стиль и форму для таких хоккейных клубов как, например, «Адмирал» и «Амур».

Талант у Михаила Антипина проявился еще в детском саду, по крайней мере, взрослые отмечали способности к рисованию. Позже была художественная школа, работа дизайнером в крупной компании. А вот на коньки Михаил встал поздно — в студенческие годы. Тогда же начал симпатизировать ярославскому «Локомотиву».

— Первое, когда я начал смотреть матчи, бросилось в глаза — это низкий уровень дизайна. И мне это было непонятно, я начал интересоваться этим.

Известным Михаила Антипина сделал блог на одном спортивном сайте. В нем он анализировал экипировку и эмблемы клубов Континентальной хоккейной лиги, предлагал свои варианты.

— Первый пост был настолько резонансным, что после него уволили директора по маркетингу минского «Динамо».

Для «железнодорожников» Михаил создает форму для предсезонных турниров.

-В этом году еще работаем над клубными куртками. На стадии согласования, но сейчас отшиваем пилотные образцы, смотрим, как будет в жизни.

Один из самых масштабных проектов — разработка фирменного стиля матча всех звезд в Уфе. Кстати, Михаил создает дизайн экипировки и для будущего главного хоккейного шоу. Правда, концепт держится в строжайшем секрете.

— Миша, часть твоих работ здесь представлена. Какой больше всего гордишься?

— По «Локомотиву» мне нравится вот эта модель. Мы заморочились, такого кроя нет ни у кого. За него горжусь. Жаль, что в этом свитере не сыграли в сезоне. Может быть, когда-нибудь другая команда сыграет.

— А почему 63 номер?

— Это в память о Вашичеке. Мне он очень нравился.