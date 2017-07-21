23 июня «Локомотив» проведет свой первый контрольный матч.
Больше эта квартира напоминает маленькую галерею
«Эти таблички
— Ты сам играешь
— Да, это подарок.
Михаил Антипин совместил два своих увлечения
Талант
— Первое, когда
Известным Михаила Антипина сделал блог
— Первый пост был настолько резонансным, что после него уволили директора по маркетингу минского «Динамо».
Для «железнодорожников» Михаил создает форму для предсезонных турниров.
-В этом году еще работаем над клубными куртками.
Один
— Миша, часть твоих работ здесь представлена. Какой больше всего гордишься?
— По «Локомотиву» мне нравится вот эта модель.
— А почему
— Это
Сейчас