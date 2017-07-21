Утром
По сообщениям Гидрометцентра,
«У нас устанавливается гребень, который будет блокировать прохождение циклонов. Осадки, конечно, будут носить такой характер небольших, редких. Температура повысится до
Утром
По сообщениям Гидрометцентра,
«У нас устанавливается гребень, который будет блокировать прохождение циклонов. Осадки, конечно, будут носить такой характер небольших, редких. Температура повысится до
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