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Пятница, 21 Июль 2017 17:21

Жителей региона ждут теплые, но дождливые выходные

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Утром 21 июля в Ярославле прошли сильные дожди. Дворы превратились в озера. За считанные минуты затопило многие дороги и тротуары. Ливневки просто не справлялись с обильными осадками. Что ждет жителей области в ближайшие выходные, рассказали синоптики.

По сообщениям Гидрометцентра, в субботу и воскресенье сохранится теплая погода. Пройдут небольшие кратковременные дожди. Местами ливни и грозы. Температура ночью составит 9–14 градусов. Днем столбики термометров прогреются до 24. Зато в начале следующей недели ожидается повышение температуры.

«У нас устанавливается гребень, который будет блокировать прохождение циклонов. Осадки, конечно, будут носить такой характер небольших, редких. Температура повысится до 26–28 градусов»,— рассказала Марина Пятерикова — старший инженер-синоптик отдела прогнозов Ярославского ЦГМС.

Автор — Захар Акопов

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