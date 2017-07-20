В детском лагере имени Александра Матросова стартовал проект «Территория безопасности». Среди
Ребята, отдыхающие
— Это было прекрасно!
— Все было тяжело, как будто
«Мы делаем большой акцент
В детском лагере имени Александра Матросова стартовал проект «Территория безопасности». Среди
Ребята, отдыхающие
— Это было прекрасно!
— Все было тяжело, как будто
«Мы делаем большой акцент
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