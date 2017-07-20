В детском лагере имени Александра Матросова стартовал проект «Территория безопасности». Среди гостей — сотрудники МЧС, полиции, ГИБДД, Наркоконтроля. Главная цель — напомнить младшему поколению о правилах безопасного поведения дома и на улице.

Ребята, отдыхающие в лагере, увидели показательные выступления профессионалов, постреляли из настоящего оружия, попробовали потушить условный пожар. На одной из площадок участников ждала мобильная автолаборатория. Здесь ребята вспомнили главные правила дорожного движения, показали умение управлять велосипедом и самокатом, посоревновались в беге в бронежилетах наперегонки. Победителям разрешили включить световые и звуковые сигналы на патрульном автомобиле.

— Это было прекрасно! Ты бежишь, все надето так. Бронежилет самый тяжелый был!

— Все было тяжело, как будто 5 кг на себе несешь. Хоть мы и проиграли, зато нам дали утешительный приз!

«Мы делаем большой акцент на использование средств защиты: шлем, налокотники, наколенники. Обязательно, чтобы ребята это на себя надевали. И чтобы дома родителям сказали, что нам надо это приобрести, это важно для нашей безопасности»,— сказала Наталья Ильина — начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Ярославской области.