А в Ростове минувшей ночью перевернулся грузовик с песком. К счастью, на обочине в это время людей не было. По предварительной информации, 22-летний водитель не справился с управлением фуры с полуприцепом. И машина опрокинулась.

Молодой человек получил травмы и был госпитализирован в местную ЦРБ. Чтобы вернуть грузовик в привычное положение, потребовалась помощь спецтехники.