А в Ростове минувшей ночью перевернулся грузовик с песком.К счастью,на обочинев это время людей не было.По предварительной информации, 22-летний водитель не справилсяс управлением фуры с полуприцепом.И машина опрокинулась.
Молодой человек получил травмы и был госпитализирован в местную ЦРБ. Чтобы вернуть грузовик в привычное положение, потребовалась помощь спецтехники.
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