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Четверг, 20 Июль 2017 14:42

В Ростове опрокинулся грузовик с песком

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А в Ростове минувшей ночью перевернулся грузовик с песком. К счастью, на обочине в это время людей не было. По предварительной информации, 22-летний водитель не справился с управлением фуры с полуприцепом. И машина опрокинулась.

Молодой человек получил травмы и был госпитализирован в местную ЦРБ. Чтобы вернуть грузовик в привычное положение, потребовалась помощь спецтехники.

Автор — Захар Акопов

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