Города Ярославской области вдохновили угличского художника Валерия Куртмулаева на создание глиняной скульптуры.

В итоге 10 населенных пунктов оказались в одном общем доме. Как выглядит «Ярославское десятиградие», узнала Зоя Рыжкова.

Общий дом для городов Ярославской области Валерий Куртмулаев слепил из глины и назвал его «Ярославское десятиградие». У каждого этажа свой звук и жители. В Угличе, например, царевич Дмитрий, в Мышкине — мышь, в Ярославле — медведь.

«Ярославль — это самое верхнее, как голова, 2-й по значимости город — Рыбинск, здесь подходят ступеньки. Просто можно заходить и на лифте подниматься»,— рассказал Валерий Куртмулаев — член Союза художников и Академии художеств Узбекистана.

Прежде, чем приступить к строительству глиняной многоэтажки, художник изучил историю городов и их символику. А процесс создания десятиградия занял всего несколько дней. Главное уже сделано, осталось дополнить деталями.

— Я здесь как раз оставил дверь открытой и думаю, кого бы вылепить.

— Рыбку, может?

— Давайте рыбку сделаем.

Через несколько минут глиняный шарик стал стерлядью. Лепка из глины для педагога по образованию сначала была просто увлечением.

— 20 лет проработал в художественной школе здесь. Приехал из Узбекистана, там город Навои, работал директором клуба юных техников, но всегда занимался творчеством.

Особенно нравится Валерию Куртмулаеву делать свистульки. Его работы находятся в Финляндии, Франции и в Италии.

Это не просто свистульки, это перевертыши. Одним движением руки из мухи можно сделать слона, а из жабы – царевну.

Целая серия глиняных персонажей — коты. Благо, модель всегда рядом.

— Вот такая наша Дуся, она не выходит никуда, своенравная девочка.

Для кота места в «Ярославском десятиградие» не нашлось, поэтому он будет сидеть рядом, охранять вход.

— Это будет котяра. Ра — это солнце.

Вот теперь дом полностью готов. Осталось дождаться, когда глина высохнет и обжечь его в специальной печи при температуре 1000 градусов.

Зоя Рыжкова, Андрей Кабанов