Города Ярославской области вдохновили угличского художника Валерия Куртмулаева
В итоге
Общий дом для городов Ярославской области Валерий Куртмулаев слепил
Прежде, чем приступить
— Я здесь как раз оставил дверь открытой
— Рыбку, может?
— Давайте рыбку сделаем.
Через несколько минут глиняный шарик стал стерлядью. Лепка
— 20 лет проработал
Особенно нравится Валерию Куртмулаеву делать свистульки.
Это
Целая серия глиняных
— Вот такая наша Дуся, она
Для кота места в «Ярославском десятиградие»
— Это будет котяра.
Вот теперь дом полностью готов. Осталось дождаться, когда глина высохнет
Зоя Рыжкова, Андрей Кабанов