В областном УМВД состоялась коллегия, посвященная итогам работы ярославской полиции за первое полугодие. Общие показатели преступности снизились. Так, например, число убийств уменьшилось на 15%. Стражи порядка говорили также о профилактической работе. Это один из факторов снижения уровня детской преступности. На заседании обозначили и планы на будущее.

«Новое время ставит перед сотрудниками органов внутренних дел новые задачи, новые вызовы. Так настоящей проблемой становятся преступления, совершаемые с помощью сети интернет, а также мобильной связи, с применением банковских карт»,— отметил Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

«В первую очередь нужно обратить внимание на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. На сегодняшний день, это одно из главных направлений деятельности на состояние борьбы с преступностью в части профилактики убийств, разбойных нападений, по угонам, кражам автотранспорта»,— сказал Николай Трифонов — начальник УМВД России по Ярославской области.