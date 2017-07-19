В областном УМВД состоялась коллегия, посвященная итогам работы ярославской полиции
«Новое время ставит перед сотрудниками органов внутренних дел новые задачи, новые вызовы.
«В первую очередь нужно обратить внимание
В областном УМВД состоялась коллегия, посвященная итогам работы ярославской полиции
«Новое время ставит перед сотрудниками органов внутренних дел новые задачи, новые вызовы.
«В первую очередь нужно обратить внимание
Архив с апреля 2014 года Расширенный поиск
Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)