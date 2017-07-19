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Среда, 19 Июль 2017 11:18

В Ярославле открывается выставка «Виданное – неувиденное»

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Сегодня в Музее современного искусства состоится открытие выставки «Виданное – неувиденное». Экспонаты — фотографии и проекты застройки Ярославля в эпоху советского модернизма. Какие-то из них уже реализованы. А некоторым суждено было остаться лишь на бумаге. Авторы экспозиции — Аркадий и Роман Бобовичи.

Кроме знакомства с выставкой, архитекторы предлагают ярославцам вступить в диалог и поговорить на тему внешнего облика города и его особенностей. Такие творческие встречи в Доме Муз станут традиционными и будут проходить каждую среду.

Автор — Анна Мельник

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