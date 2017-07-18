90 лет на страже пожарной безопасности. Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники Госпожнадзора. Одна из их задач — расследование причин возгораний. Как среди пепла удается найти улики и установить источник пожара, узнала Анна Харитонова.

«Это пожар в жилом доме от шаровой молнии. Участок кровельного железа с прожогами шаровой молнией»,— рассказывает Павел Беляков — заместитель начальника Испытательной пожарной лаборатории по ЯО.

Молния, попавшая в крышу — не самый распространенный источник пожаров. Обычно причины оказываются более прозаичными. Например, этот неисправный электрочайник спровоцировал возгорание в квартире. Из-за неправильно установленной магнитолы почти дотла выгорел автомобиль. А из-за перегрузки этого кабеля в начале июня загорелся корпус детского лагеря «Молодая Гвардия». Не только правильно определить причину пожара, но и предотвратить подобные случаи — задача специалистов Государственного пожарного надзора. В своей работе они сотрудничают со специальной испытательной лабораторией.

«Мы испытываем образец строительного материала, изъятого с объекта города Ярославля. Испытания показали, что данный материал воспламеняется в течение меньше одной минуты, что в случае пожара затруднит эвакуацию»,— сказал Андрей Курочкин — старший инженер Испытательной пожарной лаборатории по ЯО.

По итогам экспертизы инспекторы выдадут заключение. Скорее всего, использовать такой материал в отделке помещений на пути эвакуации людей запретят. В этой лаборатории также могут рассчитать пожарные риски для жилых и административных зданий, измерить громкость работы системы оповещения. Сейчас особое внимание детским и образовательным учреждениям.

«В первую очередь, это оздоровительная кампания детей, они находятся на загородном отдыхе, ежемесячно в каждую смену по 2–3 раза мы на объектах присутствуем, проводим мероприятия по комплексной безопасности. Что касается школ, сейчас пошли первые объекты, которые заявляются на первое сентября»,— рассказал Евгений Шумилов — начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ЯО.

С начала года инспекторы Госпожнадзора совершили почти 30 000 подворовых обходов домов;

Проинструктировали больше 117 тысяч человек;

Провели 1148 встреч с населением;

Привлекли к административной ответственности 111 нарушителей правил пожарной безопасности;

Результаты этой работы наглядно демонстрируют цифры. Если в 2002 году в Ярославской области было зафиксировано 3172 пожара, то в 2016-ом в два раза меньше — 1607.

Сотрудники Государственного пожарного надзора придерживаются простого правила — предупредить пожар всегда легче, чем потушить.

Анна Харитонова, Александр Кужель