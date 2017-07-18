90 лет
«Это пожар
Молния, попавшая
«Мы испытываем образец строительного материала, изъятого
По итогам экспертизы инспекторы выдадут заключение. Скорее всего, использовать такой материал
«В первую очередь, это оздоровительная кампания детей, они находятся
С начала года инспекторы Госпожнадзора совершили почти
Проинструктировали больше
Провели
Привлекли
Результаты этой работы наглядно демонстрируют цифры.
Сотрудники Государственного пожарного надзора придерживаются простого
Анна Харитонова, Александр Кужель