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Вторник, 18 Июль 2017 11:50

В Тутаеве приступили к устранению крупной коммунальной аварии

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Без воды остались 15 многоквартирных домов и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. А это две с половиной тысячи человек.

В понедельник во время испытаний водопроводной сети произошли порывы на шести узлах снабжения. Самый крупный — на улице Комсомольской. В результате вода пробила асфальт, и дворы превратились в огромное озеро. Затопило и подвалы некоторых домов. Их водоснабжение на время ремонта приостановлено. Организован подвоз воды. Все работы, по словам местных властей, закончатся до 5 часов вечера.

Автор — Арсений Кондратьев

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