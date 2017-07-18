Без воды остались 15 многоквартирных домов и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. А это две с половиной тысячи человек.
В понедельник во время испытаний водопроводной сети произошли порывы на шести узлах снабжения. Самый крупный —на улице Комсомольской. В результате вода пробила асфальт, и дворы превратились в огромное озеро. Затопило и подвалы некоторых домов. Их водоснабжениена время ремонта приостановлено. Организован подвоз воды. Все работы, по словам местных властей, закончатся до 5 часов вечера.
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