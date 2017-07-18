Мастера биты и спринта. Ростов принимает Чемпионат России по лапте. За победу на стадионе «Спартак» борются команды из 8 регионов.

Поле поделили на две площадки — мужская и женская. В понедельник ярославские спортсмены сыграли первый матч. Одолели молодых людей из Башкирии. По итогам Чемпионата присваивается звание мастеров спорта. Игры проходят по круговой системе. В общей сложности в Ростове состоится 40 матчей. Завершится Чемпионат в эту субботу.

«Башкирия — женская команда может претендовать на «золото» по первому дню соревнований, команда Омской области, Оренбургской мужская и так далее. Мяч круглый, что называется — круговой турнир покажет»,— сказал Сергей Фокин — первый вице-президент Федерации русской лапты России.