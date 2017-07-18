Мастера биты и спринта. Ростов принимает Чемпионат России по лапте. За победуна стадионе «Спартак» борются команды из 8 регионов.
Поле поделили на двеплощадки — мужская и женская.В понедельник ярославские спортсмены сыграли первый матч. Одолели молодых людей из Башкирии.По итогам Чемпионата присваивается звание мастеров спорта. Игры проходят по круговой системе. В общей сложности в Ростове состоится 40 матчей. Завершится Чемпионат в эту субботу.
«Башкирия — женская команда может претендовать на «золото» по первому дню соревнований, команда Омской области, Оренбургской мужская и так далее. Мяч круглый, что называется — круговой турнир покажет»,— сказал Сергей Фокин — первый вице-президент Федерации русской лапты России.
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