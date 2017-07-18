Ярославская делегация во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Дмитрием Мироновым принимает участие в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2017». Он стартует в Жуковском. Наш регион представляют несколько предприятий. Планируется, что уже сегодня будет заключено несколько крупных соглашений.

На авиасалоне работает и наша съемочная группа. Первые подробности уже в 14.40. Итоговый материал об участии ярославской делегации в «МАКС-2017» в вечернем выпуске «Вестей» в 20:45.