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Вторник, 18 Июль 2017 11:43

Ярославская делегация во главе с Дмитрием Мироновым принимает участие в Международном авиационно-космическом салоне

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Ярославская делегация во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Дмитрием Мироновым принимает участие в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2017». Он стартует в Жуковском. Наш регион представляют несколько предприятий. Планируется, что уже сегодня будет заключено несколько крупных соглашений.

На авиасалоне работает и наша съемочная группа. Первые подробности уже в 14.40. Итоговый материал об участии ярославской делегации в «МАКС-2017» в вечернем выпуске «Вестей» в 20:45.

Автор — Владимир Веселовский

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