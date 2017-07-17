Всего в этом году в регионе отремонтируют больше 100 километров автодорог. Большинство — в Ярославле и Ярославском районе. Часть из них уже введена в эксплуатацию. Это участки дорог: Ляпино-Прусово, Ярославль-Любим, Пречистое-Любим-Буй. В областном центре готовятся к сдаче улицы Панина и Космонавтов. Всего же в списке 29 городских объектов.

Ярославская область — 108 км, Ярославль и Ярославский район — 76 км. Введены в эксплуатацию:11 км. Кроме того, в регионе намерены создать цифровую карту дорог. Специальный программный комплекс проедет по ярославским трассам, зафиксирует их состояние, на основании чего составит смету и подсчитает объем необходимых работ.

«Состояние дорог в Ярославской области не выдерживает никакой критики. Дороги, которые находятся в приемлемом состоянии, сегодня, скорее исключение, чем правило. Такая ситуация сложилась не вчера и не полгода назад. Это вопрос проблемный. Это лишний раз подчеркивает важность и серьезность стоящей перед нами задачи по ремонту дорожной сети»,— отметил Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.