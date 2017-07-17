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Понедельник, 17 Июль 2017 17:28

В Ярославском музее поздравили художника-мультипликатора Александра Петрова с 60-летием

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С 60-летием Александра Петрова поздравили коллеги, друзья, деятели культуры, представители областного Правительства и мэрии Ярославля, администрации Первомайского района и поселка Пречистое — малой Родины мультипликатора. Торжественный прием в честь мастера состоялся в Ярославском художественном музее.

«Мы гордимся тем, что вы с нами, мы гордимся тем, что вы наш современник, что вы молодой человек, но такой уже знаменитый художник. Что о вас знает весь мир и через вас знает весь мир о Ярославле»,— сказала Марина Васильева — директор департамента культуры ЯО.

«Надо соответствовать, наверное, своему возрасту. Надо понимать, что пройден определенный путь. Но я надеюсь, что еще впереди осталось много интересного»,— сказал Александр Петров — художник-мультипликатор, лауреат премии «Оскар».

Автор — Анна Харитонова

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