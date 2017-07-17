С 60-летием Александра Петрова поздравили коллеги, друзья, деятели культуры, представители областного Правительства
«Мы гордимся тем, что вы
«Надо соответствовать, наверное, своему возрасту.
С 60-летием Александра Петрова поздравили коллеги, друзья, деятели культуры, представители областного Правительства
«Мы гордимся тем, что вы
«Надо соответствовать, наверное, своему возрасту.
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