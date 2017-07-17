16 июля в Ярославле прошли довыборы в областную Думу. Избрали всего одного депутаты, но наблюдать за выборами приехали гости из многих регионов и даже представители ЦИК. Ведь в воскресенье на избирательных участках протестировали сразу несколько технических новинок, которые ранее не применялись.

Привычная картина — урны, где-то автоматические комплексы обработки избирательных бюллетеней, комиссия, председатель, наблюдатели и инженер. На 173 участке тестируют систему АРМ УИК.

«За него отвечает вот этот аппарат. Это и есть компьютер, к которому подключены монитор, сканер. Можно будет отправлять через него информацию о ходе голосования, об итогах голосования, если будут жалобы и заявления — можно будет отправить»,— сказал Алексей Журавлев – инженер.

Каждые 2 часа к инженеру подходит председатель избирательного участка, дает новые цифры количества проголосовавших и заверяет их электронной подписью. Для этого на столе аппарат, который сканирует отпечаток пальца.

«Член УИК или председатель УИК отправляет, точнее, подписывает, отправляет данные в ЦОД»,— сказал Владимир Братков – инженер.

Все обновления сразу видны в центре обработки данных. Точно также отпечатком пальца или второй вариант — с помощью специальной флешки с ключом отправляются и электронные протоколы об итогах голосования. От непрошеных гостей система защищена.

«Это замкнутая система. Она не подключена к другим каким-то системам. Это как тот лабиринт, в котором замуровали единственный выход. То есть в нее извне попасть невозможно»,— отметил Петр Ефимов — генеральный директор «Информзащита».

На каждом протоколе об итогах голосования есть QR-код. Он предназначены для быстрого ввода данных в систему ГАС «Выборы».

«Мы стремимся к тому, чтобы между окончанием подсчета голосов и определением результата, временного промежутка практически не оставалось»,— сказала Майя Гришина — секретарь ЦИК.

Еще одна новинка — видеонаблюдение. По 2 камеры на каждом участке. Записи будут храниться 3 месяца и могут стать доказательством нарушений.

«Наши собственные впечатления, конечно, состоят в том, что проходит все спокойно, аккуратно, каких либо особых инцидентов, особых нарушений мы не видим»,— отметил Максим Григорьев — член Общественной палаты РФ.

Итоги уже подведены. Результаты выборов огласил председатель Областной избирательной комиссии.

«Победитель Дыбин Павел Викторович — 54,37%, Ватлин Андрей Александрович – 21,76%, Тушин Илья Андреевич — 14,47%, Рыков Анатолий Ефимович — 7,21%. При этом практически на всех избирательных участках пропорция сохранялась, везде лидером является победивший кандидат»,— сообщил Олег Захаров — председатель Ярославской областной избирательной комиссии.

Пока это только первая проба нововведений. Более масштабное тестирование состоится 10 сентября на выборах губернатора.

Анна Мельник, Александр Кужель