16 июля
Привычная
«За него отвечает вот этот аппарат.
Каждые
«Член УИК или председатель УИК отправляет, точнее, подписывает, отправляет данные
Все обновления сразу видны
«Это замкнутая система.
На каждом протоколе
«Мы стремимся
Еще одна
«Наши собственные впечатления, конечно, состоят
Итоги уже подведены. Результаты выборов огласил председатель Областной избирательной комиссии.
«Победитель Дыбин Павел
Пока это только первая проба нововведений. Более масштабное тестирование состоится
Анна Мельник, Александр Кужель