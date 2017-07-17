Страшная авария произошла в Ярославле. Кадры ДТП появились в сети интернет. В воскресенье утром на Ленинградском проспекте «ВАЗ 2110» столкнулся с грузовиком, водитель которого решил повернуть налево и выехал на встречную полосу.

В результате легковушка в буквальном смысле превратилась в груду искорёженного металла. Водителя десятки погиб.