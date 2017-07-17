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Понедельник, 17 Июль 2017 14:43

Страшное ДТП на Ленинградском проспекте в Ярославле: погиб человек

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Страшная авария произошла в Ярославле. Кадры ДТП появились в сети интернет. В воскресенье утром на Ленинградском проспекте «ВАЗ 2110» столкнулся с грузовиком, водитель которого решил повернуть налево и выехал на встречную полосу.

В результате легковушка в буквальном смысле превратилась в груду искорёженного металла. Водителя десятки погиб.

Автор — Захар Акопов

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