Медицинскому центру диагностики и профилактики исполнилось 15 лет. Специалисты, которые здесь работают, занимаются не только врачебной деятельностью, но и научной. Насколько это важно в современной медицине, узнала Виктория Воронько.

В зале — представители всех медицинских специальностей. Поэтому даже на юбилее без обсуждения современных методов лечения не обошлось. В Центре диагностики и профилактики работают 300 человек. Большинство из них — выпускники Ярославского медуниверситета, а некоторые теперь еще и сами преподаватели.

«Все знакомые лица, выпускники разных лет. И очень хорошая квалифицированная команда, которая старается для людей использовать современные методы диагностики лечения»,— отметил Юрий Новиков — академик РАМН, президент Ярославского медицинского университета.

Особое внимание, как и 15 лет назад, в Центре уделяют профилактике заболеваний. В арсенале медучреждения — передвижной маммограф, который регулярно выезжает в отдаленные районы региона и позволяет женщинам обследоваться на месте.

«Сотрудники этого медучреждения и руководство зарекомендовало себя как настоящие профессионалы. Поэтому хочется поблагодарить их за большой вклад, который они вносят в развитие города и Ярославской области»,— сказал Алексей Торопов — заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития.

Не последнее место занимает и научная работа. Среди сотрудников — профессора и доктора медицинских наук.

«Выступаем с докладами на международных конференциях в области гастроэнтерологии и онкологии. И проводим активно работы по скринингу заболеваний ЖКТ, которые неоднократно были опубликованы в российской и зарубежной печати»,— поделилась Екатерина Мельникова — заместитель генерального директора Медицинского центра диагностики и профилактики по научной работе.

Лучшие специалисты в этот день получили награды.

Виктория Воронько, Артем Геворкян