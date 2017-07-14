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Пятница, 14 Июль 2017 21:44

Народная артистка России Марина Неёлова озвучила экскурсию по Митрополичьему саду Ростовского кремля

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Аудиогид Ростовского кремля заговорит голосом Марины Неёловой. Народная артистка России озвучила экскурсию по Митрополичьему саду. Для записи актриса специально нашла «окошко» в плотном театральном графике. А в завершении обещала обязательно посетить Ростовский кремль.

Автор — Мария Андрианова

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