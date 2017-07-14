Аудиогид Ростовского кремля заговорит голосом Марины Неёловой. Народная артистка России озвучила экскурсию по Митрополичьему саду. Для записи актриса специально нашла «окошко» в плотном театральном графике. А в завершении обещала обязательно посетить Ростовский кремль.

Автор — Мария Андрианова