Участники исследовали свалку
— Большую покажу свалку. Да, нам большую, там посуше.
Так жители поселка Михайловский Ярославского района встречают участников экологического автопробега. Чужие
— А
Старший государственный инспектор областного департамента охраны окружающей среды предварительно оценивает масштаб
«Свалка
Информации
«Из свалок всё попадает
И следующая остановка автопробега
«Эта река как раз вытекает
Именно поэтому
Для анализа необходимо набрать
Воду проверят
От того, какими будут результаты исследования, зависят