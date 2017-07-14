В апреле этого года управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков перешло в систему МВД. Новый отдел в Ярославской области дополнительно усилили оперативными сотрудниками уголовного розыска. В результате их деятельности только за 2017 год в регионе было изъято более 5,5 килограммов героина. Для сравнения, этот же показатель по Архангельской, Вологодской, Владимирской и Костромской областям в сумме не превышает 2 килограммов.

«Каждый человек, который только начинает работать, нам уже об этом человеке известно. Не проходит недели или месяца — человек оказывается в наручниках и тюрьме»,— сказал Бахадур Кадыров.

Кто главный поставщик запрещенных веществ в регион? В чем опасность синтетических наркотиков и кто сегодня в группе риска. О буднях сотрудников наркоконтроля смотрите в специальном выпуске программы «Безопасный регион» в субботу в 9 утра на телеканале «Россия 1 Ярославль».

Автор - Елена Денисовa