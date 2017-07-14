Участники исследовали свалку в поселке Михайловский и воду в реке Нора. Почему выбрали именно эти объекты, выяснила Зоя Рыжкова.

— Большую покажу свалку. Да, нам большую, там посуше.

Так жители поселка Михайловский Ярославского района встречают участников экологического автопробега. Чужие о свалке не знают и, чтобы найти место, где люди избавляются от мусора, приходится идти пешком по заросшей борщевиком тропинке.

— А вы посмотрите, что там творится. Там вообще ужас.

Старший государственный инспектор областного департамента охраны окружающей среды предварительно оценивает масштаб и опасность несанкционированной свалки.

«Свалка не маленькая, чисто визуально как минимум метров 10 кубических есть. Борщевик, к сожалению, мешает разглядеть»,— сказала Елена Клавсуть — старший государственный инспектор Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Информации о себе виновники не оставили, только мусор, поэтому требование ликвидировать свалку департамент направит администрации поселка. Если это не поможет, то обратится в природоохранную прокуратуру.

«Из свалок всё попадает в землю, в реки. Эти реки, речушки впадают в Волгу, Волга в море и так происходит загрязнение»,— пояснил Анатолий Каширин — депутат муниципалитета Ярославля.

И следующая остановка автопробега у реки Нора в Ярославском районе. Прежде чем взять пробы, работники лаборатории ополаскивают пробоотборник и ведро в реке. Это необходимо, чтобы в образец не попали посторонние примеси, и результаты анализов были достоверными.

«Эта река как раз вытекает из свалки, самой крупной, входящей в пятерку свалок ТБО Скоково»,— сказала Елена Анашкина — заведующая кафедрой физиологии и зоологии ЯГПУ, депутат муниципалитета Ярославля.

Именно поэтому и принято решение взять пробы именно здесь. А, кроме того, на грязную воду в реке жаловались жители деревни Порошино, которая находится рядом с этим местом.

Для анализа необходимо набрать 1 литр воды. Чтобы доставить её до лаборатории в неизменном виде, собранный материал переливают в темную стеклянную бутылку.

Воду проверят на алюминий, фосфаты и другие загрязняющие вещества, а дольше при необходимости можно будет сделать более подробный анализ.

От того, какими будут результаты исследования, зависят и дальнейшие действия участников экопробега.