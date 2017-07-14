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Пятница, 14 Июль 2017 14:45

Представитель ЦИК России лично протестирует новые технологии обработки бюллетеней и подсчета голосов в Ярославской области

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До дня голосования остаются считанные дни. В воскресенье в Ярославле состоятся дополнительные выборы депутата областной Думы по одномандатному округу № 9.

В город приехал член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко. Цель визита — оценить готовность. Кроме того, состоялась встреча с представителями политических партий и членами Общественного совета при Избирательной комиссии Ярославской области. Отличительная черта этих выборов — технические новинки. Одна из них — протоколы об итогах голосования с QR-кодом. Они предназначены для быстрого ввода данных в систему ГАС «Выборы».

Еще одно нововведение — система автоматизации рабочего места участковой избирательной комиссии.

«Будем тестировать уникальную технологию, которая еще нигде не применялась и она будет в тестовом режиме. Когда протоколы участковой избирательной комиссии вводятся не с территориальной избирательной комиссии, а непосредственно после подсчета голосов с участковой избирательной комиссии. У Ярославской области есть уникальная возможность до губернаторских выборов попробовать протестировать те новшества, которые вся страна будет использовать в президентских выборах»,— отметил Евгений Шевченко — член ЦИК России.

«Полная готовность к этим выборам. Мы вчера проверили видеонаблюдение, завтра будем включать в ситуационном центре, делать настройку, наладку. Проверили КОИБы. Сегодня проводим семинар по использованию QR-кода, приезжают специалисты из Москвы»,— рассказал Олег Захаров — председатель Ярославской областной избирательной комиссии.

Автор — Анна Харитонова

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