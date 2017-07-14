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Пятница, 14 Июль 2017 14:41

Ярославцы и гости города смогут стать соавторами виртуального туристического портрета столицы Золотого кольца России

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Медиа

Гости и жители Ярославля могут создать виртуальный портрет города. Для участия необходимо в соцсетях разместить фотографию города с #ХочувЯрославль и рассказать, чем привлекателен наш город.

Акция проходит в рамках интернет-проекта, который посвящен юбилею Золотого кольца. Организатор — областной департамент образования. Кроме того, запланированы фотоконкурс и конкурс графических работ для школьников и студентов. А также онлайн-соревнования на знание истории городов Золотого кольца.

Автор — Виктория Воронько

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