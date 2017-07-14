В «Ростовском кремле» стартует Фестиваль «Ростовская финифть». Местная фабрика
В программе презентации выставок «К 100-летию фабрики «Ростовская финифть» и «Современные горячие эмали», спектакль
Отметим,
В «Ростовском кремле» стартует Фестиваль «Ростовская финифть». Местная фабрика
В программе презентации выставок «К 100-летию фабрики «Ростовская финифть» и «Современные горячие эмали», спектакль
Отметим,
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