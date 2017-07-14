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Пятница, 14 Июль 2017 13:57

В Ярославской области стартует Фестиваль «Ростовская финифть»

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В «Ростовском кремле» стартует Фестиваль «Ростовская финифть». Местная фабрика в следующем году отмечает 100-летие, и этот фестиваль даст старт праздничным мероприятиям.

В программе презентации выставок «К 100-летию фабрики «Ростовская финифть» и «Современные горячие эмали», спектакль на открытом воздухе «Конек-Горбунок», большая ярмарка, мастер-классы.

Отметим, в музее «Ростовский кремль» находится самая большая в мире коллекция финифти.

Автор — Владимир Веселовский

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