«Нива» не выдержала столкновения с «Мерседесом». ДТП произошло на Тутаевском шоссе. По предварительной информации, водитель отечественного авто выехал на встречную полосу и не смог избежать столкновения с иномаркой.

Аварию зафиксировал видеорегистратор одного из участников движения. В машине находились женщина и двое детей. Никто из них не пострадал. А вот водитель «Нивы» получил серьезные травмы и был госпитализирован.