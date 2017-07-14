«Нива» не выдержала столкновения с «Мерседесом». ДТП произошлона Тутаевском шоссе. По предварительной информации, водитель отечественного авто выехал на встречную полосу и не смог избежать столкновения с иномаркой.
Аварию зафиксировал видеорегистратор одного из участников движения. В машине находились женщина и двое детей. Никто из нихне пострадал.А вот водитель «Нивы» получил серьезные травмы и был госпитализирован.
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